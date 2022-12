Washighton (Stati Uniti), 30 dic. (LaPresse) – L’ex presidente Usa Donald Trump ha avuto conti correnti bancari all’estero tra il 2015 e il 2020 (compresi anni in cui era alla guida del Paese), incluso un conto bancario in Cina tra il 2015 e il 2017. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi del tycoon pubblicate oggi dal Ways and Means Committee della Camera dei rappresentanti, secondo quanto riportano i media statunitensi. Oltre alla Cina, risulta che Trump ha avuto conti correnti anche in Irlanda e Regno Unito.

