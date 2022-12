Mosca (Russia), 30 dic. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato gli auguri di Natale e per il nuovo anno ad alcuni ex ed attuali capi di Stato e di governo stranieri, tra cui Silvio Berlusconi. Ne dà notizia la Tass citando il servizio stampa del Cremlino. Il leader russo si è rivolto anche al presidente cinese Xi Jinping, al presidente uscente del Brasile Jair Bolsonaro e a quello venezuelano Nicolas Maduro. Niente auguri invece per l’ex cancelliera della Germania Angela Merkel, fa notare la Tass, mentre gli auguri sono stati rivolti all’ex cancelliere Gerhard Schroeder, al centro di feroci critiche per la vicinanza a Mosca.

