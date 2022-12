Milano, 30 dic. (LaPresse) – “Abbiamo depositato, insieme al capogruppo alla Camera di Forza Italia Cattaneo e al vicepresidente della commissione Giustizia Pittalis, una proposta di legge a mia prima firma volta a riformare il tema dell’abuso d’ufficio, che fa seguito alla proposta della collega Rossello, in linea con le aperture fatte dal ministro Nordio e in particolare dal viceministro di Forza Italia Sisto durante l’incontro con Anci, cui ho preso parte come vicepresidente vicario dell’Associazione, e durante l’esposizione delle linee guida per la legislatura in audizione in Parlamento”. Così Roberto Pella, capogruppo commissione Bilancio per Forza Italia alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata