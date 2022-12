Milano, 30 dic. (LaPresse) – “Sono 26 i tamponi risultati positivi allo screening effettuato, ieri pomeriggio, a Malpensa, a 56 passeggeri del volo proveniente da Tianjin (Cina). Continuiamo quindi a registrare un tasso di positività vicino al 50 per cento. Ora, come per i restanti campioni del 26 dicembre, proseguiremo le analisi per il sequenziamento, augurandoci di trovare ancora varianti già presenti in Italia”. Lo comunica l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in relazione allo screening effettuato ieri a Malpensa sul volo arrivato dalla Cina.

