Milano, 30 dic. (LaPresse) – Adesso è ufficiale. Cristiano Ronaldo si trasferisce in Arabia Saudita, dove giocherà con la maglia dell’Al Nassr, squadra allenata dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia. Lo annuncia lo stesso club di Riad sui suoi canali social: “Questo è più della storia in corso”, si legge. “Questo è un ingaggio che non solo ispirerà il nostro club a ottenere un successo ancora maggiore, ma ispirerà la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze ad essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto Cristiano Ronaldo nella tua nuova casa, l’Al Nassr”. Nel post l’attaccante, che ha firmato un contratto fino al 2025, posa con la nuova maglia, gialla e blu, con il suo solito numero 7.

