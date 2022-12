Milano, 29 dic. (LaPresse) – “Questo decreto è un ulteriore tentativo di ostacolare le legali attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. La nostra missione è salvare vite umane e soccorrere le persone in pericolo in mare, in accordo alle leggi e alle convenzioni internazionali e marittime, e per questo continueremo a farlo. Esistono già delle norme che regolano le operazioni di ricerca e soccorso e quanto previsto da questo nuovo decreto danneggia e diminuisce la capacità di soccorso in mare, aumentando così il rischio di morte per migliaia di persone”. Così Medici Senza Frontiere (MSF) commentando a LaPresse il decreto che stabilisce nuove regole per le ong che operano nel Mediterraneo.

