Milano, 29 dic. (LaPresse) – La Procura di Monza, guidata da procuratore capo Claudio Gittardi, ha iscritto nel registro degli indagati due persone con l’accusa di maltrattamenti di cui sarebbero state vittime due ex atlete della Nazionale di ritmica presso l’Accademia Internazionale di Ginnastia Ritmica di Desio. I due indagati risultano essere responsabili della struttura e della gestione tecnica delle atlete. In particolare le indagini vertono sui presunti maltrattamenti e abusi psicologici, in particolare sui divieti di consumare cibo e bevande, i continui controlli sul peso e le umiliazioni subite dalle due giovani, allora minorenni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata