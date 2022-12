Milano, 28 dic. (LaPresse) – Nei casi di violazione del codice per le Ong che effettuano salvataggi in mare “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000” e “la responsabilità solidale, si estende all’armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione”. È quanto si legge nella bozza del decreto per la gestione dei flussi migratori approvata dal Cdm.

