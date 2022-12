Milano, 28 dic. (LaPresse) – La nave delle ong “che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare” deve essere “in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione”. È quanto si legge nella bozza sul decreto per la gestione dei flussi migratori approvato in Cdm. Le stesse organizzazioni devono poi assicurare che siano state prese “tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale nel territorio dell’Unione europea e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata