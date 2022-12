Milano, 28 dic. (LaPresse) – “Quando il comandante della nave o l’armatore” dell’organizzazione non governativa “non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità” verranno applicate multe “da 2mila a 10mila euro” con “la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione”. È quanto si legge nella bozza del dl decreto flussi migratori approvato dal Cdm in cui si precisa che “in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata