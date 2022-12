Alzano Lombardo, 28 dic. (LaPresse) – “La Lega nasce come partito del territorio, poi c’è stata questa evoluzione come partito nazionale. La sintesi di tutto è il progetto dell’autonomia. L’autonomia è la condizione sine qua non per la sopravvivenza della Lega”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della festa della Lega ad Alzano Lombardo in provincia di Bergamo. “La lega nazionale – prosegue Zaia – ha senso nel momento in cui abbandona il centralismo e da corso a quelli che sono stati gli intendimenti dei padri costituenti. L’autonomia è il vero senso dell’esistenza della Lega”.

