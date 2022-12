Roma, 28 dic. (LaPresse) – “Sicuramente domani approveremo la manovra, e lo faremo in tempi record perché questo governo si è insediato da due mesi scarsi e noi in 30 giorni abbiamo fatto quello che di solito si fa in 2-3 mesi. È stata una lotta contro il tempo, ce l’abbiamo fatta in condizioni che, spero ci venga riconosciuto, molto complesse perché abbiamo ereditato un paese con problemi sociali ed economici molto forti, però ce la faremo, e lo faremo domani, 29 dicembre, un giorno prima del cosiddetto ‘governo dei migliori’”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1. “Riconosco senza problemi che abbiamo fatto qualche errore di natura soprattutto tecnica – aggiunge – ma è dovuto al fatto che abbiamo lavorato di giorno e di notte per fare, ripeto, quello che di solito si fa con molta più calma e molto più tempo a disposizione”.

