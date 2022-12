Milano, 28 dic. (LaPresse) – È stato trovato morto oggi pomeriggio dai sanitari del 118 e vigili del fuoco un operaio campano di 36 anni che lavorava a Castel Viscardo, in provincia di Terni al metanodotto, in località Viceno. L’uomo è stato trovato con la faccia riversa nello scavo per la posa delle tubazioni ma non è ancora chiara la dinamica che ne ha provocato la morte. La chiamata ai vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto è giunta verso le 14; sul posto ora sono presenti le forze dell’ordine per gli accertamenti.

