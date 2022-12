Roma, 28 dic. (LaPresse) – Un nuovo accordo per il rilancio, la riconversione e gli investimenti, tra gli azionisti di Acciaierie d’Italia, Arcelor Mittal e Invitalia. Lo ha illustrato il ministro delle imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. Il nuovo accordo prevede l’impegno di tutti i soci per “il rilancio sito produttivo e conseguenti garanzie occupazionali fissando dei target di produzione superiori a quelli conseguiti da AdI nell’ultimo biennio; la riconversione industriale per impianto green e risanamento ambientale con il completamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nei tempi previsti; investimenti legati allo sviluppo industriale e al Polo di Taranto, come l’attivazione dei campi eolici “floating”, iniziative di economia circolare tramite il recupero dei sottoprodotti (cementificio), attivazione di impianti di desalinizzazione tramite il recupero delle acque dolci dei fiumi Tara e Sinni, lo sviluppo del porto tramite impianto di degassificazione FSRU galleggiante”.

