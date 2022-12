Roma, 28 dic. (LaPresse) – “Se adotteremo la ‘ghigliottina’ per il dl Rave alla Camera? Sì, faremo così. Io sono reduce dalla Conferenza dei capigruppo e tutti i tentativi di trovare una mediazione sono falliti. L’opposizione intende andare avanti allo scontro, in maniera irragionevole secondo me, quindi per forza di cose dovremo ricorrere a questo strumento”. Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai1. “Ricordo – aggiunge – che il decreto scade il 30 dicembre ma contiene provvedimenti molto importanti, non solo la norma sui rave ma anche quella sull’ergastolo ostativo. È molto importante quindi che il decreto venga convertito e faremo di tutto perché così avvenga”.

