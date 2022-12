Roma, 28 dic. (LaPresse) – “Abbiamo fatto un’ordinanza del Ministero per far sì che ci sia un’obbligatorietà dei tamponi per i passeggeri che arrivano dalla Cina”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo la riunione del Cdm.

