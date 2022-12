Roma, 28 dic. (LaPresse) – “I passeggeri in arrivo dalla Cina che risulteranno positivi al Covid saranno messi in quarantena. Ci organizzeremo con le Regioni per questo”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, parlando con i cronisti dopo la riunione del Cdm.

