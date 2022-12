Roma, 28 dic. (LaPresse) – “L’aumento di incidenza Covid in Cina è stato legato al fatto che dopo un lungo periodo di lockdown c’è stato un improvviso allentamento delle misure e oltretutto i vaccini cinesi evidentemente sono stati poco efficaci. Quindi pensiamo ci sia un grande numero di contagi in Cina”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo la riunione del Cdm. “I dati non sono pubblicati dalle autorità cinesi”, prosegue il ministro aggiungendo sull’obbligo di tampone per chi arriva dalla Cina, che “per maggior sicurezza, siamo i primi in Europa a fare questo tipo di attività rivolta soprattutto a capire, in caso di positività, se le varianti che presentano le persone in arrivo dalla Cina siano già presenti sul territorio nazionale e sulle quali i vaccini in uso hanno un’ottima copertura nell’evitare malattia grave e ospedalizzazioni”.

