Roma, 28 dic. (LaPresse) – “La decisione del ministero della Salute di rendere obbligatorio il tampone per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina è opportuna e condivisibile”. Lo dice a LaPresse Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica di Milano, commentando l’ordinanza firmata nel pomeriggio dal ministro Schillaci. “Uno strumento utile per monitorare la situazione e soprattutto per individuare per tempo eventuali varianti del virus”.

