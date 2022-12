Roma, 28 dic. (LaPresse) – Un ragazzo di 19 anni evaso dal carcere minorile Beccaria il giorno di Natale si è presentato poco fa presso la Questura di Milano in via Fatebenefratelli dove è stato arrestato per evasione dagli agenti della Squadra Mobile. L’autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima. Sono ancora due gli evasi in fuga.

