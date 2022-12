Milano, 27 dic. (LaPresse) – Un donna di 84 anni è stata trovata morta in casa sua nel Padovano a San Martino di Lupari. Gravissime le condizioni del marito 89enne ferito al volto e alla testa e trasportato in ospedale. L’arma del delitto dovrebbe essere un coltello o un oggetto simile ma si attendono maggiori dettagli dal medico legale. A dare l’allarme ai carabinieri di Cittadella e gli uomini del Nucleo investigativo – Reparto operativo di Padova sul posto per i primi rilievi sarebbe stata una delle figlie della coppia. Si indaga per omicidio anche tra le conoscenze dell’anziana coppia.

