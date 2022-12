Milano, 27 dic. (LaPresse) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina nel Milanese dove i vigili del fuoco del comando di Milano sono intervenuti intorno alle 7.57 presso la ditta Riam di Bollate in via San Nicola 45 per un incidente sul lavoro. L’incidente si è verificato nei pressi di un compattatore: l’operaio coivolto è deceduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, personale della polizia locale e del 118.

