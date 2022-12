Milano, 25 dic. (LaPresse) – “Non dimentichiamoci oggi dei tanti profughi e rifugiati che bussano alle nostre porte in cerca di conforto, calore e cibo. Non dimentichiamoci degli emarginati, delle persone sole, degli orfani e degli anziani che rischiano di finire scartati, dei carcerati che guardiamo solo per i loro errori e non come esseri umani”. Così Papa Francesco nel corso della benedizione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata