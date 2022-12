Milano, 25 dic. (LaPresse) – “Il nostro tempo sta vivendo una grave carestia di pace anche in altre regioni, in altri teatri di questa terza guerra mondiale. Pensiamo alla Siria, ancora martoriata da un conflitto che è passato in secondo piano ma non è finito”. Così Papa Francesco nella benedizione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro.

