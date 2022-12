Milano, 25 dic. (LaPresse) – “Gesù nasce in mezzo a noi, è Dio-con-noi. Viene per accompagnare il nostro vivere quotidiano, per condividere tutto con noi, gioie e dolori, speranze e inquietudini. Viene come bambino inerme. Nasce al freddo, povero tra i poveri” ma “Gesù, è la nostra pace: quella pace che il mondo non può dare e che Dio Padre ha donato all’umanità mandando nel mondo il suo Figlio”. Così Papa Francesco nel corso della benedizione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro.

