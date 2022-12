Milano, 25 dic. (LaPresse) – “Gesù Cristo è la via della pace” ma per seguirlo “dobbiamo spogliarci dei pesi che ci intralciano e ci tengono bloccati” della “zavorra”, “dell’attaccamento al potere e al denaro, la superbia, l’ipocrisia, la menzogna. Questi pesi impediscono di andare a Betlemme, escludono dalla grazia del Natale e chiudono l’accesso alla via della pace. E in effetti, dobbiamo constatare con dolore che, mentre ci viene donato il Principe della pace, venti di guerra continuano a soffiare gelidi sull’umanità”. Così Papa Francesco nel corso della benedizione Urbi et Orbi da Piazza San Pietro.

