Palermo, 24 dic. (LaPresse) – Una giovane donna di 29 anni è stata uccisa sembrerebbe a coltellate, nella sua abitazione a Selinunte, in provincia di Trapani. Si chiamava Maria Amatuzzo. Secondo quanto apprende LaPresse qualcuno avrebbe allertato il 118 che a sua volta ha contattato i carabinieri. Una volta che i medici e i Carabinieri sono giunti sul posto la donna era già deceduta e non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno sentendo il marito della donna portato in caserma.

