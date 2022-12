Washington (Stati Uniti), 23 dic. (LaPresse/AP) – Donald Trump ha “acceso il fuoco” dell’insurrezione dei suoi sostenitori che il 6 gennaio 2021 assaltarono Capitol Hill. È quanto viene affermato nel rapporto della commissione della Camera degli Stati Uniti chiamata a investigare su quegli eventi. In un post sul suo sito, Trump ha definito il rapporto “altamente di parte” e ha falsamente affermato che non includeva la sua dichiarazione del 6 gennaio secondo cui i suoi sostenitori avrebbero dovuto protestare “pacificamente e patriotticamente”. La commissione ha invece incluso tale dichiarazione e ha notato che egli ha risposto a tale commento con falsità elettorali e con un linguaggio carico di esortazione alla folla a “combattere come l’inferno”.

