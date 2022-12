Milano, 22 dic. (LaPresse) – Andrei Shtepa, a capo del villaggio di Lyubimovka, nella regione ucraina di Kherson in parte occupata dai russi, è morto nell’esplosione di un auto. Lo riferisce Ria Novosti, citando Ruslan Agaev, vice capo dell’amministrazione di Nova Kakhovka. “Sì, confermiamo la morte di Andrei Shtepa. Ahimè, sono riusciti in questo tentativo”, ha detto. Secondo Agaev, dietro la morte di Shtepa ci sono i sabotatori ucraini, che lo ha scelto come bersaglio “a causa della sua posizione civica attiva”.

