Washington (Usa), 22 dic. (LaPresse) – La Corea del Nord ha fornito armi al gruppo Wagner, in particolare razzi di fanteria, per l’impiego nella guerra in Ucraina. Altre consegne sono in programma. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby. Il dipartimento del Commercio Usa, ha riferito ancora Kirby, ha inserito la compagnia di mercenari nella propria lista di sanzioni e ulteriori misure punitive verranno annunciate la prossima settimana. Gli Usa, ha aggiunto, si rivolgeranno al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata