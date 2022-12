Lanciano (Chieti), 22 dic. (LaPresse) – Si è tolto la vita in carcere a Lanciano (Chieti), Giovanni Carbone, 39 anni originario di Matera, che la mattina del 19 dicembre ha ucciso, a Miglianico (Chieti) in casa, con un colpo di pistola alla testa Eliana Maiori Caratella, 41 anni, originaria di Francavilla al Mare (Chieti). A quanto si apprende da fonti di polizia, l’uomo si sarebbe ucciso dopo le 20, in cella, utilizzando il pantalone che indossava. Gli agenti si sono accorti di quanto accadeva in cella, grazie a una videocamera di sorveglianza. Sono subito intervenuti insieme al medico presente in carcere per curare un altro detenuto. Al detenuto è stato praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare. È l’83esimo suicidio nelle carceri italiane dall’inizio dell’anno.

