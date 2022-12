Milano, 21 dic. (LaPresse) – La continua fornitura di armi a Kiev sta portando a un aggravamento del conflitto e non lascia presagire niente di buono per l’Ucraina. Lo ha detto il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Le forniture di armi continuano, la gamma di armi fornite si sta espandendo. Tutto questo, ovviamente, porta a un aggravamento del conflitto e, di fatto, non è di buon auspicio per l’Ucraina”, ha dichiarato Peskov.

