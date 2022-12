Roma, 21 dic. (LaPresse) – I sondaggi vanno malissimo? “Sì ma non ci facciamo nemmeno condizionare dai sondaggi settimanali. Alle elezioni siamo stati il secondo partito, serve anche rispetto per un partito che è una comunità e non un partito padronale. Leggiamo di richieste di anticipazione, fare le primarie a gennaio, significa non avere rispetto per gli iscritti perché significherebbe cancellare il voto degli iscritti e noi siamo un’associazione, non un partito padronale”. Così il senatore Pd Francesco Boccia, nella squadra di Elly Schlein nella corsa alla segreteria, intervenendo a ‘Domani è un altro giorno’ su RaiUno.

