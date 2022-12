Milano, 21 dic. (LaPresse) – È morto anche il quarto ragazzo che era ricoverato in ospedale dopo l’incidente stradale avvenuto nell’Alessandrino, a Cantalupo, domenica 11 dicembre. L’ospedale ‘Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo’ di Alessandria dove era ricoverato ha spiegato in una nota che il giovane era “già in condizioni neurologiche critiche da alcuni giorni. Ci uniamo al dolore della famiglia e dei parenti delle altre vittime coinvolte”, scrive il nosocomio. “L’altro paziente ricoverato in terapia intensiva è invece stato trasferito all’Ospedale Infantile, nella struttura di Chirurgia Pediatrica”.

