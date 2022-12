Bolzano, 21 dic. (LaPresse) – L’Alto Adige parte con le prenotazioi per i vaccini Covid per i più piccoli compresi nella fascia d’età 6 mesi-4 anni. Dal pomeriggio di venerdì 23 dicembre 2022 sarà infatti possibile prenotare la vaccinazione per i bambini finora esclusi per vaccinare contro il Covid i bambini dai 6 mesi ai 4 anni di età. Lo comunica in una nota l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige precisando che è particolarmente raccomandata per i fragili.

