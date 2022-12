Washington (Usa), 20 dic. (LaPresse) – Il possibile faccia a faccia di domani tra Joe Biden e Volodymyr Zelensky giunge in coincidenza con l’annuncio del nuovo pacchetto di aiuti militari Usa all’Ucraina. Secondo quanto riportano due fonti della Cnn, nel pacchetto saranno comprese anche le batterie di missili Patriot, che non erano ancora stati confermati dall’Amministrazione Usa. La visita del presidente ucraino non è ancora stata confermata dalla Casa Bianca per ragioni di sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata