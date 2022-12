Milano, 20 dic. (LaPresse) – I carabinieri del Nas, sotto la direzione di Europol e in collaborazione con la Polizia greca, l’Oclaesp francese e alla Guardia Civil spagnola, hanno smantellato una rete di criminalità legata al mondo della farmaceutica, nota come pharmacrime, a livello internazionale. L’operazione, denominata ‘Shield III’, ha portato all’oscuramento di 93 siti, oltre a 21 arresti, 123 denunce e migliaia di medicinali sequestrati per un valore di 3 milioni di euro.

