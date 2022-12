Milano, 20 dic. (LaPresse) – Grave incidente stradale questa notte a Caselle, nel Torinese, dove un’auto con a bordo 4 ragazzi molto giovani si è schiantata contro un muro tra via Alcide bona angoli via fabbriche, prendendo fuoco. Il giovane alla guida, di soli 18 anni, è rimasto incastrato tra le lamiere morendo carbonizzato nel rogo: i tre amici sono invece riusciti a uscire, salvandosi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’amico, morto davanti ai loro occhi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata