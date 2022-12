Bruxelles, 20 dic. (LaPresse) – Sul price cap c’è stata “davvero una discussione molto lunga forse di sette, otto mesi. Quindi la mia prima reazione è che sono molto contento del fatto che abbiamo raggiunto un accordo perché questo è di per sé un buon messaggio. C’è un accordo a livello Ue che entrerà in vigore a metà febbraio”. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista alla Cnn.

