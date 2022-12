Milano, 19 dic. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin non si recherà in Bielorussia per indurre Minsk a partecipare all”operazione militare speciale’ in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, definendo questa versione dei negoziati tra Putin e Lukashenko come “invenzioni assolutamente stupide e senza fondamento”. Lo riporta Ria Novosti.

