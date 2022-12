Madrid (Spagna), 19 dic. (LaPresse) – La Corte costituzionale spagnola ha approvato, con sei voti favorevoli e cinque contrari, di fermare il voto previsto per giovedì prossimo al Senato sulla riforma che incide sul rinnovo della stessa Corte. La riforma, voluta dal governo, era stata approvata giovedì dal Congresso dei deputati e il testo era passato al Senato per l’approvazione finale. Ma il Partito popolare (Pp), all’opposizione, ha presentato ricorso alla Corte costituzionale per bloccare l’iter parlamentare. I giudici (inclusi 4 il cui mandato è scaduto a giugno) hanno accolto la richiesta del Pp. I media spagnoli sottolineano che è la prima volta, nei suoi oltre 40 anni di storia, che la Corte costituzionale ordina la sospensione urgente di un dibattito nel Parlamento, e che si tratta di una decisione senza precedenti.

