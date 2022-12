Roma, 19 dic. (LaPresse) – Per il Lazio, “a FdI spetta l’indicazione del candidato presidente ma per me è molto importante la valorizzazione della condivisione con la coalizione di centrodestra. Per questo ho proposto una rosa di tre nomi. Stiamo finendo le interlocuzioni e spero che nelle prossime ore avremo un nome”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della cerimonia di accensione della Chanukkià, confermando che i tre nomi proposti sono quelli di Fabio Rampelli, Nicola Procaccini e Francesco Rocca.

