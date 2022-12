Bruxelles, 19 dic. (LaPresse) – “Accolgo con favore l’accordo odierno in seno al Consiglio Energia sull’acquisto congiunto, l’accelerazione delle autorizzazioni per le energie rinnovabili e il meccanismo di correzione del mercato. Queste decisioni consentiranno all’Ue di prepararsi per il prossimo inverno in modo più efficace e accelerare la diffusione delle energie rinnovabili”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata