Roma, 17 dic. (lapresse) – “Ho provato disgusto però sono altresì convinto che si tratta di mele marce che hanno fatto scelte inaccettabili”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento a Sky tg24 sullo scandalo Qatar-Ue, facendo presente che bisogna fare attenzione a non confondere quanto accaduto con l’Istituzione europea che non c’entra; e anzi mette in evidenza il comportamento “perfetto” che sta tenendo la presidente Roberta Metsola.

