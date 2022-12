Londra (Regno Unito), 17 dic. (LaPresse/AP) – È morta una delle 8 persone che erano rimaste ferite nella cala creatasi giovedì sera a Londra alla O2 Brixton Academy, mentre a centinaia provavano a entrare al concerto della star nigeriana dell’afrobeat Asake. Si tratta di una donna di 33 anni, Rebecca Ikumelo, residente a Londra. Lo rende noto la polizia locale, spiegando che è deceduta stamattina e precisando che altre due donne, di 21 e 23 anni, restano in condizioni critiche. Asake ha dichiarato di essere “sopraffatto dal dolore” per la morte di Ikumelo. “Le mie più sincere condoglianze ai suoi cari in questo momento. Teniamo la sua famiglia nelle nostre preghiere. Ho parlato con loro e continuerò a farlo”, ha scritto su Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata