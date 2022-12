Milano, 17 dic. (LaPresse) – “È dura papà. È dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo”. “Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Sinisa Mihajlovic. Fa troppo, troppo male”. Lo scrive su Instagram Virginia Mihajlovic, figlia del calciatore e allenatore scomparso ieri a 53 anni.

