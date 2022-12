Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Se oggi l’Europa mette la rotta del Mediterraneo centrale tra le sue priorità è perché il governo italiano ha fatto qualcosa, perché “l’Italia pone il problema in Europa sul fatto che il modo in cui stiamo gestendo la politica migratoria è un errore”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla festa per i 10 anni di FdI.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata