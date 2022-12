Milano, 17 dic. (LaPresse) – “Posso tranquillizzare i cittadini lombardi che vinceremo noi. Quindi non spegneremo i termovalorizzatori e non saremo quindi invasi dall’immondizia”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’accordo raggiunto tra Pd e Movimento 5Stelle per le regionali del 2023.

