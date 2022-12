Milano, 17 dic. (LaPresse) – “Ti siamo grati per la tua attività di questi quasi 5 anni. Abbiamo seguito tutto quello che hai fatto e abbiamo visto che hai sempre messo in campo grande esperienza, grande competenza. Un tratto riservato e gentile e soprattutto una grandissima capacità di lavoro”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si è rivolto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana arrivando all’evento elettorale organizzato da Fi al Palazzo delle Stelline a Milano per le regionali del 2023. “Siamo lieti che tu abbia accettato la nostra richiesta di ricandidarti e sono sicuro che vincerai, che vinceremo”, ha aggiunto Berlusconi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata