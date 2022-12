Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Il ministro Giorgetti sarà lieto domani di intervenire in commissione per illustrare gli emendamenti del Governo”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Economia, Federico Freni, rispondendo alla richiesta d’intervento del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in Commissione Bilancio avanzata dall’opposizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata